(Di martedì 14 maggio 2024) La notte del 12 maggio u.s., a, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Matinella hanno proceduto all’di un uomo per, il predetto, a seguito di controllo alla circolazione stradale, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe guidato sotto l’influenza di alcol e stupefacenti e dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità avrebbe aggredito i militari per evitare il controllo. Segui ZON.IT su Google News.

Roccadaspide, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un arresto - roccadaspide, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un arresto - La notte del 12 maggio u.s., a roccadaspide, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Matinella hanno proceduto ...

In strada in stato confusionale rifiuta le cure e aggredisce un carabiniere. Arrestato uomo di Battipaglia - In strada in stato confusionale rifiuta le cure e aggredisce un carabiniere. Arrestato uomo di Battipaglia - Si ferma al centro della carreggiata con la sua auto creando disagi alla circolazione. È accaduto sabato sera tra Albanella e roccadaspide, dove un imprenditore di Battipaglia che stava viaggiando a b ...

Roccadaspide, fermato alla guida in stato di ebbrezza aggredisce carabinieri: arrestato - roccadaspide, fermato alla guida in stato di ebbrezza aggredisce carabinieri: arrestato - La notte del 12 maggio a roccadaspide, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Matinella hanno proceduto all’arresto di C.L., per resistenza e lesioni a pubblico ...