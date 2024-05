Road House 2 | Amazon ordina lo sviluppo del sequel con star Jake Gyllenhaal

(Di martedì 14 maggio 2024)riprenderà il ruolo di Dalton in2,in fase diperMGM Studios.MGM Studios ha annunciato lodi2,del film conche riprenderà il ruolo di Dalton. Per ora, tuttavia, i produttori non hanno svelato alcun dettaglio sulla trama del progetto e non ha confermato se Doug Liman ritornerà alla regia o sarà coinvolto nel secondo capitolo. Un successo in streaming Secondo quanto svelato dallo studio,ha ottenuto quasi 80 milioni di spettatori in tutto il mondo dopo il debutto in streaming, avvenuto ...

