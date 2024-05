Arriva il Giro d’Italia, polemiche per scuole chiuse e strade groviera - Arriva il Giro d’Italia, polemiche per scuole chiuse e strade groviera - Polemiche a Osimo, castelfidardo e Polverigi per il passaggio del Giro d’Italia. Scuole chiuse ad Osimo, petizione online per revocare la decisione. A castelfidardo, opposizione critica l'amministrazi ...

Castelfidardo, coppia salvata dall’incendio: premi a residenti e vigili del fuoco - castelfidardo, coppia salvata dall’incendio: premi a residenti e vigili del fuoco - castelfidardo Il Comune di castelfidardo riconoscerà un encomio ai vigili del fuoco e ai residenti di via Cadorna intervenuti sabato sera per salvare la coppia di anziani intrappolata in ...

Rivali in amore a Castelfidardo, minacce su WhatsApp. Il 37enne posta la foto di un coltello: «Gli apro il petto» - Rivali in amore a castelfidardo, minacce su whatsapp. Il 37enne posta la foto di un coltello: «Gli apro il petto» - castelfidardo La relazione con la moglie naufraga e lui si sfoga su whatsapp, inviando la foto di un grosso coltello da cucina e un audio: «Se entra in azienda, vado lì e gli apro ...