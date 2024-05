(Di martedì 14 maggio 2024) In mattinata sono scoppiati tafferugli nel parlamento della, dove si prevede che i legislatori adottino unadivisiva sull'"influenza straniera", criticata di essere la fotocopia della legislazione russa usata per mettere a tacere il dissenso. I legislatori del partito di governo e dell'opposizione si sono azzuffati e scambiati colpi durante un acceso dibattito sulla, come mostrano i filmati trasmessi dall'emittente pubblicana.

La Georgia non ha un governo repressivo e criminale come quello della Russia, ma ne ha uno che prova a imitarlo in tante cose. E il risultato è una mostruosità dai tratti autoritari e antidemocratici, che esercita il suo potere contro un popolo ...

Sono bastati 67 secondi ai deputati della commissione Giustizia per votare il sì alla «legge russa» , che ora torna in Aula per la terza e definitiva approvazione. Sessantasette secondi mentre fuori dal Parlamento almeno 50mila persone protestavano ...

"Abbiamo già espresso la nostra posizione" su una legge "che è molto pericolosa per le ambizioni europee della Georgia . Le attese della Ue sono molto chiare: l'adozione di questa legge è un ostacolo grave nel percorso della Georgia per l'ingresso in ...

Ue, 'legge su interferenze grave ostacolo a Georgia in Ue' - Ue, 'legge su interferenze grave ostacolo a georgia in Ue' - "Abbiamo già espresso la nostra posizione" su una legge "che è molto pericolosa per le ambizioni europee della georgia. Le attese della Ue sono molto chiare: l'adozione di questa legge è un ostacolo ...

Rissa tra deputati in Georgia, oggi ok a contestata legge - Rissa tra deputati in georgia, oggi ok a contestata legge - In mattinata sono scoppiati tafferugli nel parlamento della georgia, dove si prevede che i legislatori adottino una legge divisiva sull'"influenza straniera", criticata di essere la fotocopia della ...

La Georgia e l’Ue, popolo più maturo del suo governo - La georgia e l’Ue, popolo più maturo del suo governo - Decine di migliaia di persone in georgia stanno scendendo in piazza contro la legge sugli agenti stranieri. E’ qualcosa di più di una protesta. Una parte di mondo è cambiata, ma l’Unione Europea non l ...