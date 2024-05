Rissa fuori dalla scuola | colpi di bottigliate fra due uomini Paura per alunni e genitori

Un banale litigio per un pallone non restituito è degenerato in una violenta rissa tra studenti di una scuola media a Bolzano. L'episodio, avvenuto venerdì pomeriggio, ha visto coinvolti diversi ragazzi che, dopo un diverbio iniziale durante ...

Si sono presi a bottigliate in strada . Violenta Rissa lunedì pomeriggio (13 maggio) a Milano, in via Angelo Mosso, una traversa di via Padova che porta al parco Trotter. Poco prima delle 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, due uomini ...

Usque ad finem! Nell’Anfiteatro di Pompei tornano gladiatori e legionari - Usque ad finem! Nell’Anfiteatro di Pompei tornano gladiatori e legionari - di Fiorella Franchini “O campani, in quella vittoria/siete morti insieme ai nocerini” è uno dei numerosi graffiti ritrovati a Pompei che testimoniano una singolare vicenda accaduta nella città vesuvia ...

Milano: al via i primi tre bandi del piano triennale per l’economia di prossimità - Milano: al via i primi tre bandi del piano triennale per l’economia di prossimità - Milano: al via i primi tre bandi del piano triennale per l'economia di prossimità. Quasi 5 milioni di euro per le nuove edizioni di 'scuola dei quartieri', 'Mi-15' e 'Negozi e Botteghe di quartiere'.