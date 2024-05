Riforma Nordio - Maddalena | Creerà cittadini di serie A e B

(Di martedì 14 maggio 2024) Arriva alla Camera l’ordine del giorno, a prima firma Costa, che trova il gradimento della maggioranza, in cui si chiede al governo di superare il trojan. Alessandra, vicepresidente dell’Anm, le sembra normale che a una settimana di distanza dall’inchiesta sulla Liguria dove tale strumento è risultato decisivo, la politica valuti di eliminarlo? “Guardi, ci sarà un Tribunale del Riesame che si pronuncerà a breve. Questa inchiesta, come tutte le altre, seguirà il suo corso, naturalmente nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, che è un principio fondamentale di civiltà giuridica. Però trovo preoccupante che, ad ogni indagine riguardante un esponente politico di rilievo, segua una immediata reazione di una parte della politica volta ad indebolire gli strumenti di investigazione sul malaffare pubblico. Sarebbe come togliere ad un medico gli strumenti ...

