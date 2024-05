(Di martedì 14 maggio 2024) Nell’ambito della grande manifestazione OroArezzo sono state esposte le creazioni progettate e realizzate dagli alunni del primo biennio della sezione di designer del gioiello e dalle classi 3LAO e 4LAO di designer del gioiello del liceo artisticodi Sansepolcro, presieduto da Renzo Izzi. Parole di elogio sono da tributare all’insegnante Patrizia Becci e agli alunni, in particolare a coloro che hanno anche partecipato al concorso premier talent, iniziando da Gaia Paiardini, Giulia Catena, Asia Barberi della classe quarta e Nicole Bruni e Marie Sophia Girado della terza. Grande il successo ottenuto, perché Asia Barberi della 4LAO ha vinto il concorso con il Bracciale Ragnatela, rivelandosi una promessa del designer orafo, oltre che dimostrando di avere una creatività particolare, degna dell’intera manifestazione aretina che rispecchia il saper fare italiano. ...

Riconoscimenti ai ragazzi del Giovagnoli - Riconoscimenti ai ragazzi del Giovagnoli - Gli studenti del liceo artistico Giovagnoli di Sansepolcro hanno esposto le loro creazioni alla manifestazione OroArezzo, ottenendo elogi per la loro creatività e abilità nel design del gioiello. Asia ...

Ferrari, un gioiello 12Cilindri fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - Ferrari, un gioiello 12Cilindri fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - Erano più di un migliaio. Clienti speciali e dealer privilegiati, sbarcati in Florida da tutto il mondo per il debutto in esclusiva, alla vigilia del GP di F1, dell'ultimo ...

Louis Vuitton gioielli Color Blossom: un incanto di luce in verde e azzurro - Louis Vuitton gioielli Color Blossom: un incanto di luce in verde e azzurro - Louis Vuitton gioielli Color Blossom: la collezione si arricchisce con l'amazzonite, la gemma verde-azzurra che illumina ogni gioiello.