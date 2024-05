Riconfermate le 9 Bandiere Blu del Veneto | ecco le spiagge più belle e il mare più pulito

(Di martedì 14 maggio 2024) Venezia, 14 maggio 2024 –le 9Blu del, che si prepara ad un’altra estate da ‘sold out’. Dopo l'incoronazione di Cavallino Treporti come migliore spiaggia d’Italia, l’Alto Adriatico continua ad incassare riconoscimenti sul fronte ambientale. Anche per il 2024, quindi, sulledella riviera veneta le tanto ambiteBlu, il programma della ‘Foundation for Environmental Education’ (Fee) che premia la qualità delle acque e i servizi per i turisti. Tra i lidi più belli d’Italia, ci sono sette località della costa veneziana e due del Polesine. Nessuna novità, quindi, ma soltanto delle riconferme.Bludove Le novità Tutte leBlu 2024 ...

Sulle Marche sventolano 19 Bandiere Blu: premiata l'eccellenza costiera con una new entry - Sulle Marche sventolano 19 bandiere Blu: premiata l'eccellenza costiera con una new entry - La Basilicata conferma per il 2024 cinque bandiere Blu, il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma. Le bandiere Blu luca ...

Bandiere blu 2024, in Italia sono dieci in più dello scorso anno. Liguria e Puglia sul podio - bandiere blu 2024, in Italia sono dieci in più dello scorso anno. Liguria e Puglia sul podio - bandiere blu 2024, in Italia sono dieci in più dello scorso anno: Liguria e Puglia sempre sul podio. Seguono Campania e Calabria.

In Puglia 24 località premiate con la Bandiera Blu: nel Barese riconfermate Monopoli e Polignano - In Puglia 24 località premiate con la Bandiera Blu: nel Barese riconfermate Monopoli e Polignano - Che cosa sono le bandiere Blu - La Bandiera Blu, come si legge sul sito dedicato, è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 ...