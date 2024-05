Ricercato in Francia per il femminicidio della ex compagna - algerino trovato a Genov - voleva imbarcarsi

Uccide la compagna in Francia e scappa, rintracciato in stazione a Brignole - Uccide la compagna in francia e scappa, rintracciato in stazione a Brignole - Lo straniero nel 2022 era già stato condannato dallo stesso Tribunale per alcune violenze perpetrate nei riguardi della propria compagna e il giudice lo aveva ... a Marassi in attesa dell’estradizione ...

Uccide la moglie e ne denuncia la scomparsa, poi scappa: 44enne arrestato in stazione. Il passo falso che ha insospettito gli agenti - Uccide la moglie e ne denuncia la scomparsa, poi scappa: 44enne arrestato in stazione. Il passo falso che ha insospettito gli agenti - A tradirlo è stato il nervosismo. Il sangue freddo che aveva avuto nell'uccidere la compagna e poi inscenarne la scomparsa è venuto meno alla vista degli agenti della ...

POLIZIA FERROVIARIA – GENOVA * «FERMATO PER UN CONTROLLO RISULTA RICERCATO PER OMICIDIO APPENA COMMESSO IN FRANCIA, ARRESTATO» - POLIZIA FERROVIARIA – GENOVA * «FERMATO PER UN CONTROLLO RISULTA RICERCATO PER OMICIDIO APPENA COMMESSO IN francia, ARRESTATO» - è accusato di aver ucciso l’altro ieri la propria compagna nel comune di Antibes (francia) ove risiede. La vicenda era iniziata l’11 maggio 2024 quando lo stesso soggetto aveva allertato ...