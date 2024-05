Renzi -il sogno è prendere un voto in più di Salvini alle europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) "L'obiettivo non è una percentuale. Ilè quello diunin più di: lui dice 'meno Europa', noi 'Stati Uniti d'Europa'. C'è bidi più Europa di fronteguerre" ecrisi in corso. Lo afferma il leader di Iv Matteoospite di Tribù su skytg24. "Se venissi eletto io lascerei il Parlamento e andrei in Europa. Gli altri - Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Elly Schlein - no" ha aggiunto.