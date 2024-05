Regno Unito - arrestati tre presunti agenti di Hong Kong | convocato ambasciatore cinese

(Adnkronos) – Dopo la Brexit e la conseguente uscita di Londra dall'Ue, gli italiani residenti nel Regno Unito (sono 476.466 gli iscritti all'Aire al 31 dicembre 2023, minorenni inclusi) non potranno votare alle elezioni Europee 2024 , se non ...

L'unico voto per esprimere la propria preferenza è tornare in Italia Dopo la Brexit e la conseguente uscita di Londra dall'Ue, gli italiani residenti nel Regno Unito (sono 476.466 gli iscritti all'Aire al 31 dicembre 2023, minorenni inclusi) non ...

Top Università, La Sapienza prima in Italia: ma i nostri atenei perdono posizioni. La classifica italiana e mondiale - Top Università, La Sapienza prima in Italia: ma i nostri atenei perdono posizioni. La classifica italiana e mondiale - La Sapienza è la miglior università d'Italia, ma all'estero gli atenei del Bel Paese non se la passano bene e perdono in termini di competività. Una battuta ...

Mobilità, Lo Presti (Milano Serravalle): "Ad Asecap Days 24 Paesi e oltre 350 delegati" - Mobilità, Lo Presti (Milano Serravalle): "Ad Asecap Days 24 Paesi e oltre 350 delegati" - “Il bilancio conferma le aspettative e addirittura le accresce e rende indimenticabile l'evento Asecap Days di Milano. Abbiamo registrato 24 Paesi partecipanti, tra i quali anche Cina, regno unito, Tu ...

Cameron definisce 'spaventosi' gli attacchi israeliani ai convogli umanitari diretti a Gaza - Cameron definisce 'spaventosi' gli attacchi israeliani ai convogli umanitari diretti a Gaza - Il ministro degli Esteri del regno unito, David Cameron, ha affermato che gli attacchi ai convogli di aiuti diretti a Gaza sono “spaventosi” e che Israele deve chiedere conto ai responsabili.