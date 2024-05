Regione Campania - il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di De Luca

In mancanza di una normativa esaustiva, con il governo Meloni che fa melina e dopo l’ennesima pronuncia del Consiglio di Stato per la messa a gara delle concessioni balneari, nel comparto il caos regna sovrano. A poche settimane dall’avvio della ...

In Francia, un'associazione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la restituzione della Gioconda ai quattordici presunti discendenti di Leonardo Da Vinci, che vivono in Toscana

Fondi coesione, il Consiglio di Stato dà ragione a De Luca: Fitto deve firmare l’accordo con la Regione Campania - Fondi coesione, il consiglio di stato dà ragione a De Luca: Fitto deve firmare l’accordo con la Regione Campania - Fondi Fsc, il consiglio di stato dà ragione a Vincenzo De Luca. La IV sezione del ha accertato l'obbligo del ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di “definire il ...

Ante ’67, cambio di destinazione d'uso, carico urbanistico ed edilizia libera: chiarimenti dal Consiglio di Stato - Ante ’67, cambio di destinazione d'uso, carico urbanistico ed edilizia libera: chiarimenti dal consiglio di stato - Palazzo Spada riporta in un'interessante sentenza alcuni principi fondamentali per valutare la legittimità (o meno) di manufatti e interventi edilizi ...

Istat, scoppia il caso della presidenza: «Procedura opaca per la nomina di Chelli». Che va in Parlamento - Istat, scoppia il caso della presidenza: «Procedura opaca per la nomina di Chelli». Che va in Parlamento - Da questa terna Zangrillo ha proposto Chelli alla premier Giorgia Meloni e all’approvazione del consiglio dei ministri. Fin qui i passaggi formali. Nella comunità degli statistici si lamenta però che ...