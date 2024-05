Recita di fine anno - sul palco salgono i genitori E quest’anno faranno uno spettacolo vero e proprio al Teatro

Fino all`ultimo respiro. Il Real Madrid non si è dato per vinto e ha ribaltato la semifinale di Champions League, battendo il Bayern Monaco...

L'attrice Kirsten Dunst ha rivelato che avrebbe ripreso il ruolo di Mary Jane in Spider-Man: No Way Home se fosse stata contattata dalla Marvel e dalla Sony. Kirsten Dunst ha rivelato che avrebbe voluto apparire in Spider-Man: No Way Home, ...