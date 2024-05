(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – "Rispetto aiche la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi “un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell’e della. Tematiche che hanno a che fare prevalentemente con la ‘G’ dei criteri ‘Esg’, ovvero la governance". Così Massimiliano, presidente dell’Advisory

Riva del Garda (TR), 14 mag. - (Adnkronos) - "Rispetto ai valori che la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi “un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell' etica e della ...

Riva del Garda (TR), 14 mag. – (Adnkronos) – “Rispetto ai valori che la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi ?un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell? etica e della ...

De Rossi, una sola vittoria nelle ultime 7 partite: il problema della Roma non era solo Mourinho - De Rossi, una sola vittoria nelle ultime 7 partite: il problema della Roma non era solo Mourinho - Da quando è sulla panchina della Roma “non ha mai sbagliato una dichiarazione”, ma nelle ultime settimane qualcosa è iniziato ad andare storto, almeno sul campo: i risultati parlano chiaro. Una sola v ...

Caso Toti, Calenda Bonelli e Bonino contro Spinelli: "Dice di aver pagato tutti Noi no" - Caso Toti, Calenda Bonelli e Bonino contro Spinelli: "Dice di aver pagato tutti Noi no" - Il leader di Azione: "Mai preso una lira, sono anche un po' offeso perché vuol dire che non contiamo proprio niente" ...

ReBuild 2024, Pulice (CDP - Rics Italia): "Trasparenza e etica valori chiave" - ReBuild 2024, Pulice (CDP - Rics Italia): "trasparenza e etica valori chiave" - 'Rispetto ai valori che la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi “un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell’etica e della ...