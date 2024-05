ReBuild 2024 - Micelli ReBuild | Sostenibilità non sia solo sloga - ma opportunità

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – “L'edizione di quest'anno dichiara esplicitamente ‘valori che generano valore’. L'idea è che le grandi parole d'ordine del mondo contemporaneo – decarbonizzazione,ed economia circolare – non sianon ma anche un’per le imprese e le famiglie per accrescere la loro ricchezza e conoscere un nuovo sentiero di sviluppo”. Sono le

Domani al via ReBuild, una nuova agenda per il sistema - In un panorama complesso che si appresta ad affrontare sfide epocali, REbuild si consolida non solo ...agli operatori le soluzioni più avanzate per traguardare gli obiettivi di sostenibilità nel ...

Costruzioni, dal 14 al 15 maggio Rebuild 2024, focus su nuovo modello per transizione settore - ...retrofit di Energiesprong - presentata in Italia proprio a REbuild nel 2017 e vincitrice quest'anno del prestigioso Gold World Habitat Award " ne è stata fatta una valutazione della sostenibilità ...