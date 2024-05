Reazione a catena - Pino Insegno blindato | cosa ha deciso la Rai sulla messa in onda

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 14 maggio 2024) Personaggi tv. – La nuova edizione di, il quiz game estivo insu Rai 1, non ha ancora preso il via, ma già non si parla d’altro. Negli ultimi giorni era circolata l’ipotesi di uno slittamento dell’avvio della trasmissione a luglio per permettere a L’eredità, che sta andando abbastanza bene con Marco Liorni al timone, di proseguire fino a fine giugno. Dietro tale decisione ci sarebbe stata secondo i più maligni la volontà anche di “tutelare”, scelto come conduttore di “”, che continua ad essere bersaglio di aspre critiche. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Gerry Scotti, stoccata ad Amadeus: “Si goda tutti i soldi che gli danno” Leggi anche: Maria De Filippi, il significato del vestito in ...