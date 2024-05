Re Frederik e la regina Mary festeggiano sottotono i 20 anni di matrimonio in Norvegia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 14 maggio 2024) 14 maggio 2004. Una data che lae renon dimenticheranno mai. Il giorno in cui, dopo quattrodi fidanzamento, andò all’altare, nella cattedrale di Nostra Signora a Copenhagen, con il principe ereditario di Danimarca. Una commoner, figlia di un matematico di origini scozzesi e di una segretaria, destinata a diventare la primaaustraliana della storia. Da quel giorno sono passati esattamente vent’. Due decenni in cui sono successe tante cose. In primis, sono nati quattro figli – Cristian, Isabella e i due gemelli Vincent e Josephine – e, poi, c’è stato un avanzamento di “carriera”. Dallo scorso 14 gennaio, infatti,e ...