Ostia, Fiumicino, Roma , 8 maggio- In occasione della Giornata Internazionale dell’infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio, la Asl Roma 3 promuove, in tre diverse strutture del territorio, un’iniziativa articolata per ...

Ranking internazionale The, Roma Tor Vergata 1° giovane ateneo statale in Italia - Ranking internazionale The, roma Tor vergata 1° giovane ateneo statale in Italia - Primo ateneo statale tra le università generaliste e ‘giovani’ del nostro Paese: l’Università di roma Tor vergata si posiziona al 42mo posto al mondo nella classifica del Times Higher Education Young ...

Unibz scala 24 posizioni nel ranking delle giovani università - Unibz scala 24 posizioni nel ranking delle giovani università - In Italia, Bolzano si posiziona dietro a: Scuola Sant'Anna di Pisa (13/o posto internazionale), Humanitas Milano (35/o), Vita-Salute San Raffaele Milano (40/o) e roma II - Tor vergata (42/o). La ...

Musumeci, con più bandiere blu cresce credibilità dell'Italia - Musumeci, con più bandiere blu cresce credibilità dell'Italia - "Aumentano le bandiere blu sulle nostre spiagge e cresce la credibilità dell'Italia soprattutto nel segmento del turismo balneare. (ANSA) ...