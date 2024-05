Racket di prostituzione minorile a Bari - il racconto chiave della 16enne | Mi ricattavano e mi convinsero a chiamare una compagna di classe

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) C’è stata una testimonianzanell’ambito delle indagini sul giro di. Si tratta deldi una ragazza di 16 anni che nell’ottobre 2022 è stata ascoltata in modalità protetta. Sebbene inizialmente per il gip avesse fornito un«con lacune e reticenze» dicendo di aver partecipato «solo in modo indiretto» all’attività digestita da Antonella Albanese, Marilena Lopez e Federica Devito, si è rivelato poi una parte fondamentale dell’inchiesta. Lopez e Devito sono tra le quattro donne arrestate in carcere, assieme a due uomini, con l’accusa di aver gestito gli affari organizzando e sfruttando tre giovani di 16 anni. La ragazzina ha raccontato che con Albanese e Lopez ha iniziato «prima a fare uso di droghe ...