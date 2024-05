Race for the Cure - l’Ordine Avvocati di Roma tra le squadre più attive e vivaci

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Un augurio per chi partecipa, un ringraziamento alla Fondazione Komen per questa iniziativa, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno,", le parole di Mattarella alla partenza della corsa benefica Race for ...

Al via la 25esima edizione della “Race for the Cure” di Roma presente all’apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al Circo Massimo, alla cerimonia di apertura ...

Una Race For The Cure da record - Una race For The cure da record - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ufficialmente dato il via alla 25esima edizione della race for the cure 2024 di Roma che ha battuto un nuovo record con 150.000 presenze, ...

Race for the cure 2024, da Gilead il sostegno a “Metadinamiche” - race for the cure 2024, da Gilead il sostegno a “Metadinamiche” - Gilead supporterà “Metadinamiche”, esperienza immersiva per le cure integrate nel tumore al seno metastatico, nell’ambito di race for the cure 2024.

Race for the cure. Cassino corre per la prevenzione - race for the cure. Cassino corre per la prevenzione - Il Santa Scolastica in prima linea al Circo Massimo per la venticinquesima edizione di race for the cure, l’evento annuale simbolo della Komen Italia: la più grande manifestazione per la lotta ai ...