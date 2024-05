Quel crollo non doveva accadere Analisi e vigilanza sulla discarica

(Di martedì 14 maggio 2024) "C’è amianto nel sedimento dell’area prossima aldi Cava Fornace", ha dichiarato l’ingegnere di Arpat, Stefano Santi, durante il vertice con Comuni e Regione ieri mattina nella sala giunta di Montignoso . Emerge dalleeseguite dopo ilnellache ha provocato un fiume d’acqua, argilla e percolato , finito poi sull’Aurelia, nel canale che confluisce nella Fossa Fiorentina e nel Lago di Porta. "E’ unaautorizzata a ricevere amianto quindi era prevedibile – prosegue l’ingegnere Santi –. Si sono poi liberate fibre di amianto trascinate in sospensione, ma in acqua non c’è pericolo per la salute. Fino a quando il materiale rimane allo stato umido non c’è da preoccuparsi e rispetto ai volumi rilevati non ci aspettiamo un accumulo nel Lago di Porta, per questo non ...

