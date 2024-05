Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa Pompei-Cusano Mutri | tutti i paesi e le province attraversati

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2024 torna ad infiammare le strade tricolori. Comincia la seconda settimana con una tappa subito difficile, da Pompei a Cusano Mutri: un altro arrivo in salita che può portare gli uomini di classifica a ...

Il giorno di riposo è già passato, torna il grande spettacolo del Giro d’Italia 2024. In scena oggi la decima tappa, da Pompei a Cusano Mutri: subito un nuovo arrivo in salita per un’altra frazione scoppiettante. Andiamola a scoprire nel dettaglio ...