Quando arriva la quattordicesima 2024 - a chi spetta e come si calcola in busta paga o sulla pensione

Quattordicesima 2024: chi la riceverà e come calcolare l’importo - quattordicesima 2024: chi la riceverà e come calcolare l’importo - Scopri tutto sulla quattordicesima 2024: importo, beneficiari, scadenze e modalità di calcolo per il tanto atteso bonus estivo.

Quando arriva la quattordicesima, le date esatte per ogni settore - quando arriva la quattordicesima, le date esatte per ogni settore - Si avvicina il momento del pagamento della quattordicesima in busta paga. Ma attenzione, nella generalità dei Ccnl l'arrivo non è previsto a giugno, bensì a luglio.

Quattordicesima, quando arriva: chi l'avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio. E come funziona per i pensionati - quattordicesima, quando arriva: chi l'avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio. E come funziona per i pensionati - quattordicesima. O “premio feriale”. L'erogazione di una ulteriore mensilità, oltre alla tredicesima, è prevista da alcuni contratti collettivi. Erogazione che ...