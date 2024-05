Quali sono le isole di proprietà del principe William | sono tra i luoghi più incontaminati d’Inghilterra

Ultima ora. Approvata definitivamente la riforma della politica migratoria Ue - Ultima ora. Approvata definitivamente la riforma della politica migratoria Ue - Gli Stati membri dell'Unione europea hanno approvato definitivamente gli atti del Patto migrazioni e asilo, che sostituisce il Regolamento di Dublino #EuropeNews ...

Bandiere Blu 2024 nel Lazio: da Trevignano a Gaeta, l’elenco delle spiagge più belle - Bandiere Blu 2024 nel Lazio: da Trevignano a Gaeta, l’elenco delle spiagge più belle - Nel Lazio le Bandiere blu vengono riconfermate alle stesse località dello scorso anno. In provincia di Roma ci sono Anzio, con la Riviera di Levante, Riviera di Ponente e Lido di Lavinio. Per quanto ...

In aumento le coppie di sposi che scelgono le Egadi per dire Sì - In aumento le coppie di sposi che scelgono le Egadi per dire Sì - FAVIGNANA – sono sempre più numerose le coppie italiane e straniere che decidono di sposarsi nelle isole Egadi. Con oltre una trentina di matrimoni già programmati per l’estate del 2024 e un numero in ...