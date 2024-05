Quali sono i veri effetti della sugar tax sulla salute | i dati degli studi pubblicati

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo anni di rinvii latax potrebbe diventare realtà in Italia dal 1° luglio 2024: tra i suoi obiettivi primari ci sarebbe quello di ridurre il consumo di bevande zuccherate e diminuire il rischio di obesità e diverse malattie associate. L'Organizzazione mondialesanità (Oms) si è espressa sull'argomento dopo averato glidell'imposta nei paesi in cui è stata già adottata.

