Quale sarà la nuova Cima Coppi al Giro d’Italia 2024? Cancellato lo Stelvio

(Di martedì 14 maggio 2024) La notizia era nell’aria da giorni, mancava solo l’ufficialità del cambio di percorso. Con una nota sul proprio sito RCS ha annunciato che non si affronterà il Passo dellonella sedicesima tappa del, cambia dunque lanella Corsa Rosa, la salita con l’altitudine maggiore. Cambia veramente poco a livello altimetrico in quella frazione perché, al posto dello, è stato inserito il Giogo di Santa Maria/Umbrailpass, che rappresenterà la. La salita è praticamente la stessa, si va verso lo, ma tre chilometri prima di andare in(nel tratto più pericoloso con il rischio di slavine vista la neve caduta nei giorni scorsi), si scollina andando ...

cambia il percorso della 16ma tappa del Giro d’Italia 2024 , che andrà in scena martedì 21 maggio. Le recenti nevicate sul Passo dello Stelvio e il seguente aumento delle temperature non garantiscono il giusto livello di sicurezza per affrontare ...

