Putin promuove Ministro difesa a capo del Consiglio di sicurezza | segno che la guerra procede bene

Al posto di Shoigu ci andrà un economista, Andrei Belousov. I media mainstream hanno letto la rimozione del primo come una punizione per come sta andando lain Ucraina. Ma è davvero così?

Cina-Russia, amici strategici che vogliono una conferenza di pace - Cina-Russia, amici strategici che vogliono una conferenza di pace - In un incontro storico, Xi e putin sottolineano l’importanza di una soluzione politica in Ucraina, promuovendo un partenariato strategico per la stabilità ...

Pechino, Putin incontra Xi Jinping: ecco cosa succede per l’Ucraina - Pechino, putin incontra Xi Jinping: ecco cosa succede per l’Ucraina - Il presidente russo putin è in Cina per una visita di Stato, discutendo con Xi Jinping su legami economici e militari sull'Ucraina.

Vertice Putin-Xi: alleanza rafforzata e nasce un nuovo equilibrio globale - Vertice putin-Xi: alleanza rafforzata e nasce un nuovo equilibrio globale - Questo gesto simbolico non solo rafforza la loro relazione bilaterale, ma si propone anche come un contrappeso alle tensioni crescenti sul campo della “guerra diplomatica” e in un panorama internazion ...