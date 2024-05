Pure Ignazio Marino vede l’ovvio | cosa non torna nell’arresto di Toti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 14 maggio 2024) In merito ai più che controversi arresti di Giovanni, posto ai domiciliari con un surreale blitz, raccogliamo le legittime perplessità di, ex sindaco di Roma a suo tempo oggetto di un lungo iter giudiziaro finito con una completa assoluzione in Cassazione. Sebbene il nostro sia da sempre uomo del campo progressista, tanto da presentarsi come capolista alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso di Agorà, talk mattiniero in onda su Rai3, ha espresso una breve ma efficace riflessione sui medesimi, spettacolari arresti del presidente della Regione Liguria. Una riflessione che, occorre sottolineare, lo discosta nettamente rispetto al giustizialismo un tanto al chilo dei suoi compagni di area. Leggi anche:e la spiaggia, Spinelli e il sindaco lo scagionano: “Mai diventata ...