Puntiamo al mondiale con Martin Il team Pramac ha tutto per vincere

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono passati meno di 5 mesi dai due abbracci. Sembra la stessa foto, ma c’è un abisso di sensazioni differenti. Il 26 novembre Paolo Campinoti, patron della, sia azienda chedi MotoGp, strinse in un abbraccio consolatorio il suo pilota Jorge, che aveva visto sfumare all’ultimo gran premio a Valencia il suo sogno. L’abbraccio dopo il grande slam di Le Mans, vittoria sia nella sprint race che nel gran premio, un bottino di 37 punti in classifica, sa più di investitura.ha 38 punti di vantaggio su Bagnaia, dopo 5 Gp, un quarto del percorso. E il giorno dopo Paolo Campinoti si gode il primato nelche conta di più nelle moto. "Come mi sento? Da una parte - risponde Campinoti - sono carico a mille per le vittorie in MotoGp. Dall’altra mi ...