Psg - stampa francese | addio a muso duro tra Mbappé e Al-Khelaifi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Rischia di lasciare degli strascichi l’dial Psg. Secondo quanto rivela il quotidiano Le Parisien infatti, il proprietario dei parigini Nasser Al-sarebbe offeso per non essere stato citato dal giocatore nel suoa Parigi diffuso in un video venerdì scorso. La situazione fra i due era già di estrema tensione da quandoaveva annunciato in estate di voler lasciare il Psg e il giocatore non aveva quasi più parlato con il presidente. Nel video su Instagram con il quale ha annunciato il suo, però, il capitano dei Bleus ha ringraziato tutti, allenatori, direttori sportivi, impiegati della società, tifosi, senza pronunciare neppure una parola per il presidente, né per l’emiro del Qatar. Al-, che nel 2022 gli aveva garantito il ...