Provaci ancora - Pistoia | serve la gara perfetta Obiettivo far vacillare le sicurezze di Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)-uno ha dato tante indicazioni su come sarà questa serie e soprattutto su cosadovrà fare per riuscire a spuntarla. La prima ed anche la più banale, come ha detto lo stesso Nicola Brienza prima dell’inizio della partita, è cheinsieme a Milano, Bologna e Venezia è una squadra fortissima, di grande talento, lunga e fisicamente ’grossa’. Aspetti che già si conoscevano e che l’Estra aveva toccato con mano in campionato, così come la caratteristica della Leonessa di partite subito forte. Una prima indicazione che avrebbe dovuto far stare in allerta i biancorossi, che invece non ne hanno fatto tesoro.dopo appena cinque minuti dall’inizio del match era già sotto di 10 punti e palesemente soffriva l’intensità e la fisicità degli avversari. Un primo avvertimento non ascoltato visto che nel ...