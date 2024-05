Protezione civile con i bambini Torna la Notte in tenda

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo lo stop imposto dal Covid, a Fombiolaindella. Il 17 e 18 maggio, dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio, 45impegneranno 50 volontari per unaavventurosa al castello fombiese. Parte delle attività, invece, saranno svolte al laghetto comunale Travacon. Gli organizzatori sono i volontari dei gruppi comunali didi Fombio, San Rocco al Porto e Bertonico. "Avevamo dovuto sospendere l’iniziativa per la pandemia – spiega Luciano Quartieri, responsabile del gruppo di Fombio –. Ora, invece, la riproporremo in modo completo, collaborando coi gruppi di San Rocco e Bertonico e altre associazioni". Parteciperanno le classi quinte elementari di Fombio, di San Rocco e di ...

Potenza Picena (Macerata), 27 aprile 2024 – Non c'è stato nulla da fare per Alfonso Iovane, 42 anni , operaio della ditta Clementoni e volontario del gruppo comunale di Protezione civile , vittima di un Malore che non gli ha lasciato scampo. ...

