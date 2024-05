Promozione Buratti | Trodica - la meritocrazia non sempre paga

(Di martedì 14 maggio 2024) Il 6° risultato utile nel bel finale di stagione è stato il più triste per il. Come nel match di campionato, giocato però nell’altro impianto cittadino, Vigor Castelfidardo e biancoazzurri hanno pareggiato, stavolta 1-1 e l’epilogo ha sancito l’eliminazione degli ospiti dai playoff. Niente finale del girone B, niente Eccellenza che manca dal 2016, obiettivosvanito sotto la nuova gestione societaria post pandemia e nonostante investimentimassicci. Al "Mancini" ilnon aveva alternative al blitz e ad infrangere i suoi sogni ci ha pensato pure la malasorte, palesatasi in forma di traversa e palo, colti da Pampano nell’ultima azione dei regolamentari e poi da Bittolo nel 2° supplementare. Dispiaciuti per il risultato e segnati dal dolore per la scomparsa di Simone Castignani che giusto la ...

Nel fine settimana in campo per disputare le partite di playoff e playout. Eccellenza. Domenica alle 16.30 si giocherà la finale playoff tra Castelfidardo e Urbino. Alla stessa ora sarà dato il fischio d’inizio dei playout: Jesina-Monturano e ...

Il momento della verità. Le velleità dell’ambizioso Trodica devono ricevere conferme oggi pomeriggio quando i biancoazzurri scenderanno in campo a Castelfidardo per la semifinale Playoff contro la Vigor. Si gioca alle 16.30 in virtù del quarto ...

Manisera: “Contentissimi”, Buratti: “La fortuna non ha girato dalla nostra parte” - Manisera: “Contentissimi”, Buratti: “La fortuna non ha girato dalla nostra parte” - promozione - Le parole dei tecnici di Vigor Castelfidardo e trodica, peraltro entrambi espulsi nel finale di Tommaso Bocci Manisera e Buratti, rispettivamente di Vigor Castelfidardo e trodica hanno co ...

Playoff di Promozione. Il Trodica fermato dal palo. In finale la Vigor Castelfidardo - Playoff di promozione. Il trodica fermato dal palo. In finale la Vigor Castelfidardo - La Vigor Castelfidardo pareggia 1-1 contro il trodica, eliminandolo dai playoff di promozione girone B. Partita equilibrata con gol di Chornopyshcuk e Pincini.

Promozione, Atletico Centobuchi pazzo: al “Tommolini” emozioni a non finire. Finisce 2-2 la Semifinale contro il Corridonia - promozione, Atletico Centobuchi pazzo: al “Tommolini” emozioni a non finire. Finisce 2-2 la Semifinale contro il Corridonia - Succede di tutto. Il Corridonia va due volte in vantaggio, finisce la gara in 9 e sfiora la beffa nel finale. Per i biancazzurri decisivi Camaioni, Napolano e Liberati all'ultimo respiro ...