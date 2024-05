Processo Stormy Daniels - Trump furioso dopo la testimonianza di Cohen che lo inchioda | Il giudice Merchan è corrotto

(Di martedì 14 maggio 2024) “È un giorno molto triste per il nostro Paese, per New York”. Donaldha reagito la sua notoria “furia” alladel suo ex avvocato Michaelalsulle presunte irregolarità finanziarie commesse dal tycoon per comprare il silenzio dell’ex pornostar Stephanie Clifford, aliasè il testimone chiave delaperto a New York, perché è stato lui a pagare i 130 mila dollari pattuiti alla donna per evitare che rivelasse pubblicamente di aver avuto un rapporto sessuale connel 2006. Circostanza che avrebbe minato la corsa elettorale del leader repubblicano nel 2016.ha già confermato i dettagli della relazione davanti ai giudici nei giorni scorsi. L’accusa ...

Joe Biden è un «totale ritardato» circondato da «fascisti», ed è dietro al « processo show di New York a cui sono costretto»: con lui alla guida gli Stati Uniti "non sopravvivranno altri quattro anni». Donald Trump è un fiume in piena davanti ai suoi ...

Uno dei momenti più significativi della testimonianza di Cohen è avvenuto quando l'avvocato ha conferma to in aula che Trump gli chiese personalmente di gestire la storia di Stormy Daniels

