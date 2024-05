Processo fissato fra un anno e mezzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Per ilper l’incidente ferroviario sulla Brescia-Iseo-Edolo del 10 dicembre 2022, quando il treno uscì dai binari a duecento metri dalla stazione di Iseo - senza provocare feriti, per fortuna - bisognerà munirsi di pazienza: se ne parlerà tra un. L’udienza filtro che precederà il giudizio è stata fissata il 16 ottobre 2025. Imputati, i due dirigenti di Ferrovienord spa accusati del deragliamento - loro lo definiscono “sviamento“ - del convoglio 969. Il pm Carlo Pappalardo, che li ha citati direttamente, contesta il pericolo di disastro ferroviario (colposo). L’incidente avvenne alle 16,30 di un sabato. Una carrozza del Regionale partito da Sale Marasino alle 15,25 e diretto a Brescia poco dopo essersi messo in marcia uscì dalla sede propria. Il treno procedeva a velocità ridotta - 30 km/h , dunque non vi furono ...