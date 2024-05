Prime due sfide all’Unieuro Arena Semifinale - scatta la prevendita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Da oggi sarà possibile acquistare ini biglietti per le due partite casalinghe dellacontro Trieste. Gara1 si giocadomenica (ore 18); gara2 martedì 21 alle 20.30. Sin da oggi la vendita sarà libera e aperta a tutti, ma gli abbonati alla regular season avranno il diritto di prelazione sul posto fino a giovedì, oltre a vantare una scontistica dedicata sul prezzo, che varrà anche oltre la scadenza della prelazione sul posto. Sono previste riduzioni per over 65 e under 18; anche in questo caso è previsto un prezzo ‘ad hoc’ per gli abbonati a tariffa ridotta. Promozioni speciali poi per gli universitari e gli under 14: i primi potranno acquistare il biglietto per la Curva numerata Arancione al prezzo di 5 euro, previa presentazione di badge e ricevuta pagamento tasse universitarie ...