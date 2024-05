Prima Melissa Satta - oggi non si sa | Pietrangel - la bordata su Berrettini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) A Roma non c'è Jannik Sinner, purtroppo per il tennis italiano. Ma il sempre ficcante Nicolai, 90 anni esplosivamente portati, trova sempre qualche spunto polemico. Il grande vecchio del tennis italiano, intervistato da Mowmag, se la prende stavolta con Matteo, romano in crisi psicofisica da due anni e, per la verità, assente pure lui agli Internazionali Bnl, praticamente a casa sua. Nessun infortunio propriamente detto, ma semplicemente uno stato di forma non ancora adatto per competere con i migliori terraioli in circolazione. Sarebbe stato un massacro, con il rischio peraltro di incorrere in qualche guaio muscolare. La motivazione ufficiale sono "i postumi di una tonsillite", come spiegato dallo stesso, ma le parole dell'ex numero 6 al mondo, il "fenomeno" del tennis nostrano ...