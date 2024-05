Prima il rapporto orale - poi la violenza sessuale | donna stuprata due volte nel parco

Per una 12enne modenese e la sua amica doveva essere un tranquillo pomeriggio da trascorrere in casa con altri due ragazzi anch'essi modenesi, più grandi ma comunque minorenni. Un invito per due chiacchiere e un po' di musica. Invece all'improvviso ...

Abusi sessuali durante una gita scolastica . È quando denunciato da una ragazzina di 13 anni, residente in provincia di Frosinone. Coinvolti nella vicenda tre compagni di classe, ora indagati per Violenza sessuale : uno stando all’accusa l’ha ...

Orrore nel cuore della Città: Arrestato 25enne per violenza sessuale in un parco - Orrore nel cuore della Città: Arrestato 25enne per violenza sessuale in un parco - Cronaca nazionale Bologna - 14/05/2024 10:37 - Un terribile episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Bologna, con il brutale stupro di una donna nel suggestivo scenario del Parco ...

Perugia, violenza sessuale su due pazienti in ospedale: infermiere licenziato dopo 15 anni - Perugia, violenza sessuale su due pazienti in ospedale: infermiere licenziato dopo 15 anni - PERUGIA - La violenza sessuale commessa in ospedale, le sentenze di condanna e, dopo le sospensioni dal servizio, arriva il licenziamento in tronco. Senza preavviso e senza passi ...

Violentata a 13 anni in gita: indagati tre compagni di classe. Nei guai anche due prof: “Omessa vigilanza” - Violentata a 13 anni in gita: indagati tre compagni di classe. Nei guai anche due prof: “Omessa vigilanza” - La partenza per la gita e poi una nottata da incubo: un’alunna di una scuola media di Frosinone, soli 13 anni, è stata costretta da due compagni di scuola a praticare atti sessuali a un terzo ragazzo.