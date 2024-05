Prima Categoria - sorteggiato l’avversario della formazione di Porott - che dovrà vincere fuori casa X Marti -i, domenica playoff a Forlì con l’Edelweiss

(Di martedì 14 maggio 2024) La Xri ha pescatoJolly,forlivese chenella finale del girone aveva eliminato il Martorano. Un’impresa, quella di aver raggiunto subito i, dovuta al secondo posto in un girone G in cui, dopo trenta giornate,Jolly con 59 punti frutto di 18 vittorie e 5 pareggi a fronte di 7 sconfitte, aveva chiuso la stagione regolare alle spalleFrugesport Massa Lombarda, salita direttamente in Promozione arrivando a quota 64. Ricordiamo che la Fruges due anni fa, quando la Xri fu protagonistastorica cavalcata fino alla Promozione, fu fiera avversaria dei biancazzurri. I play off sono un traguardo che l’undici forlivese biancazzurro, allenato da mister Simone Bertaccini, ...

Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - I giallorossi sfidano i bergamaschi per un posto in Champions League. Ancora in dubbio Dybala, pronto Baldanzi al suo posto. Non ci sarà l'infortunato Spinazzola ...

Lazio-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - Lazio-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - I biancocelesti sfideranno i toscani alle 12:30 allo Stadio Olimpico. In dubbio Ciro Immobile, scalda i motori l'argentino Castellanos. In difesa c'è Hysaj ...