Presidio al consultorio | Difendiamo la legge 194

(Di martedì 14 maggio 2024) "Se attaccano il diritto all’aborto, attiviamo una ‘legittima difesa’". È con questo slogan che "una rete di donne, uomini e associazioni imolesi", denominata appunto ‘Legittima difesa 194’ (dal numero delladel 1978 sull’interruzione di gravidanza) organizza un"a difesa del servizio pubblico e laico delfamiliare contro i tentativi dell’estrema destra e del Governo". L’appuntamento è venerdì alle 18, nel giorno in cui un referendum popolare proposto dal Movimento per la vita confermò proprio la194/78, davanti alla sede delcittadino (ospedale vecchio - via Amendola, 8). All’iniziativa, sostenuta dalla commissione Pari opportunità del Comune, aderiscono Udi Imola e Massa Lombarda; Trama di Terre; PerLeDonne; Collettivo ‘Donna, Vita e Libertà’; ...

Elezioni catalane; vittoria socialista, cresce anche la destra. Ma governo lontano - - ... un successo che legittima la politica del governo del premier Pedro Sanchez ma che non risolve ... in cambio di concessioni economiche e della legge di amnistia: ma trasformarla in un governo regionale ...

Quali sono le spese extra nel mantenimento - ... sul punto, la legge non contiene un'elencazione specifica, per evitare equivoci e controversie tra ...ordinario e straordinario è già di per sé un sufficiente "titolo esecutivo" che legittima il ...