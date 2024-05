Presenze attaccanti Dietro a Galligani il ‘gemello’ Boccardi con 26 gettori

(Di martedì 14 maggio 2024) Nella speciale classifica dei giocatori maggiormente impiegati in stagione da mister Magrini il recordman è Galliani (32e tutte dal primo minuto) condite da 17 reti e ben 16 assist. Restando in tema diilsi ferma a 26 (penalizzato da un infortunio nel girone di andata) ma comunque importanti per centrare l’obbiettivo così come le sue otto marcature spesso decisive. I due centravanti puri che si sono suddivisi lo spazio messo a disposizione da Magrini sono Ricciardo (22 partite e 6 gol) e Granado (23con 5 reti) a volte però penalizzati dalla scelta di Magrini di schierare Candidoad un attacco ‘leggero’ formato da. Pochi i gettoni invece per gli altri due ...

