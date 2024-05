Premio Cesarini 2024? Onorato Alessandro Gabrielloni al top

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 14 maggio 2024) Countdown scattato per il. Leo Stulac del Palermo, autore del gol del pareggio contro lo Spezia al minuto 103’, è il vincitore delper la Serie B. L’evento dedicato alla Zonaè fissato per lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi (An). Qui alle ore 16 si svolgerà un importante Talk-Show alla presenza di illustri ospiti. A seguire Cena di Gala all’Hotel Federico II, rinomata struttura alberghiera di Jesi, alle ore 21. Oltre alla già confermata presenza del CT Nazionale Italiana Luciano Spalletti, saranno presenti, tra gli altri, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, l’allenatore del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l’ex calciatore Campione del Mondo Marco Tardelli. Ma anche il portiere jesino ex Lazio e ...