Preghiera del mattino del 14 Maggio 2024 | Guardami Signore

Preghiera a Maria, 13 maggio. A Lucia, Giacinta e Francesco è svelata la strada per il Cielo - preghiera a Maria, 13 maggio. A Lucia, Giacinta e Francesco è svelata la strada per il Cielo - I segreti di Fatima hanno incuriosito uomini e donne di tutto il mondo, credenti e non; ma in realtà il vero segreto svelato è tutt’altro. Subito dopo la Prima Guerra mondiale la Madonna appare ai tre ...

Oggi 13 maggio: Beata Vergine Maria di Fatima. L’invito alla conversione dell’umanità - Oggi 13 maggio: Beata Vergine Maria di Fatima. L’invito alla conversione dell’umanità - Si commemora la prima delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli in Portogallo, con l’invito alla conversione per cambiare la storia.

Parrocchia Spirito Santo. Al via la settimana di preparazione alla festa di Pentecoste - Parrocchia Spirito Santo. Al via la settimana di preparazione alla festa di Pentecoste - Fino a domenica 19 maggio la comunità parrocchiale dello Spirito Santo in Lequile si preparerà a vivere una settimana di preghiera e condivisione in attesa del dono del Paraclito.