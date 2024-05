Prato - scontro in galleria | il motociclista di 65 anni è morto

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Non ce l’ha fatta ildi 65che era rimasto coinvolto in un incidente all’interno delladella Madonna della Tosse sulla 325. Leonardo Goti, ricoverato da domenica scorsa all’ospedale Careggi di Firenze, è deceduto oggi in seguito alle gravissime ferite riportate nell'incidente. L'incidente era avvenuto di mattina, intorno alle ore 08. Ilsi scontrò frontalmente con un’auto. Anche la conducente di quest’ultima, una giovane donna di 23, venne portata in ospedale. Ad avere la peggio fu Leonardo Goti. Vista la gravità delle lesioni, soprattutto agli arti inferiori, il 65enne venne trasportato con l’elisoccorso a Careggi. Qui i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvare l’uomo. Ma dopo due giorni Leonardo Goti è ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata nella Galleria Laziale , in direzione piazza Sannazaro a Napoli . Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in fase ...

