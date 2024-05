Prato - recuperato un grosso sciame di api dalla facciata di un edificio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 - I vigili del fuoco di, sede centrale, sono intervenuti questa mattina, in località La Querce, a supporto di un apicoltore, per il recupero di undi api che si era fermato sulladi un. Con l'ausilio dell'autoscala il personale VF e l'apicoltore si sono avvicinati agli animaletti, che ancora non avevano ripreso la loro attività e hanno provveduto al recupero. Sul posto anche la polizia municipale che ha provveduto a regolare il traffico. Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i cittadini che le api sono una specie protetta e che per la loro rimozione occorre rivolgersi direttamente agli apicoltori.