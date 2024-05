Prandini (Coldiretti): “A Von der Leyen ho detto basta a ideologia che demonizza l’agricoltura” - prandini (coldiretti): “A Von der Leyen ho detto basta a ideologia che demonizza l’agricoltura” - I primi quattro mesi dell'anno sono stati i più caldi di sempre, la temperatura è salita di 1,84 gradi rispetto alla media storica.E tutto questo impatta pesantemente sull'agricoltura, come spiega a ...

Manca l'acqua nel nostro Paese. Non siamo rimasti indenni dalla crisi climatica come credeva la Destra (C. Meier) - Lo scorso anno è sparito in Italia un litro d'acqua su cinque con un calo della disponibilità idrica del 18% che pesa su coltivazioni e stalle, dove manca foraggio e acqua per gli animali in un inizio ...

VIDEO | 'Obiettivo Acqua', Francesco Vincenzi (Anbi): "Fondamentali per il Paese bacini d'acqua e invasi" - ROMA – Sono state premiate, oggi a Roma, l e opere vincitrici del concorso fotografico nazionale 'Obiettivo Acqua', organizzato da coldiretti, Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e ...