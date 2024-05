Pozzolo e lo sparo di Capodanno - accuse al caposcorta di Delmastro

(Di martedì 14 maggio 2024) Il parlamentare Emanuele, indagato per la vicenda delloal veglione dinel salone della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese, è stato sentito in procura a Biella dai magistrati che indagano sul caso. Dopo 4 ore di interrogatorio e a distanza di 5 mesi dall’accaduto, il deputato (sospeso) di Fratelli d’Italia avrebbe detto agli inquirenti che a far partire il colpo di pistola sarebbe stato Pablito Morello, il poliziotto penitenziario che fa da capo scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea. È quanto scrivono Repubblica e La Stampa.

