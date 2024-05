Porta Capuana | lancia delle bottiglie di vetro contro un abitazione Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)dil’del compagno. La Polizia di Stato trae in arresto un 51enne. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio dillo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di una donna che stavandodil’del compagno. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una donna in evidente stato di alterazione psico-fisica seduta sul cofano di un’autovettura; quest’ultima, nonostante la ...