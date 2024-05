(Di martedì 14 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazionele di: Con ordinanza n.19 del 13/05/2024, è stata disposta la riapertura al traffico della Stradale n. 101 nel tratto compreso tra il Quadrivio di Candela e l’incrocio con la S.P. n. 119, che ha visto realizzatidi manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale, finalizzati allaindelsul torrente. L’apertura delrappresenta un importante traguardo per la nostra comunità, che potrà ora tornare a godere di una viabilità più sicura e efficiente. L’amministrazione Nobiletti ha agito con solerzia nel riprendere ifermi da diversi mesi, dimostrando un impegno costante per garantire la ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Giungano (Sa). Un volo con l’auto precipitata da un cavalcavia ad un’altezza di 6 metri. Brutta avventura questo pomeriggio, sulla strada provinciale 137, a Giungano , per due ragazzi che viaggiavano a bordo di una ...

Ponte sul Carapelle riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza Provincia di Foggia - ponte sul Carapelle riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza Provincia di Foggia - Con ordinanza n.19 del 13/05/2024, è stata disposta la riapertura al traffico della Strada provinciale n. 101 nel tratto compreso tra il Quadrivio di Candela e l’incrocio con la S.P. n. 119, che ha ...

Nuovo ponte, si parte dalle fondazioni. Ecco come cambia la viabilità - Nuovo ponte, si parte dalle fondazioni. Ecco come cambia la viabilità - In Valdarno, inizia la costruzione del ponte tra Fibbiana e Limite sull'Arno, con modifiche alla viabilità e interruzioni alle ciclabili. Il progetto migliorerà la connettività e la mobilità nella ...

Chiuso da tre anni, il ponte riapre: "È finita l’odissea per i residenti" - Chiuso da tre anni, il ponte riapre: "È finita l’odissea per i residenti" - Il ponte Campanella è stato finalmente riaperto al traffico ... comunità locale che i tanti visitatori di una delle bellezze storiche più importanti della provincia. Un gioiello incastonato nella ...