Ponte Messina | Corrado Pd - ‘ancora evidenze su pericolosità progetto Salvini’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – ?Ci si ostina a immaginare l?eco-mostro 'sullo stretto' sulla zona più sismica del Mediterraneo, nonostante le argomentatissime obiezioni di studiosi, docenti universitari, tecnici e associazioni ambientaliste, che ne evidenziano i rischi, i mostruosi impatti negativi e le numerose irregolarità progettuali e procedurali.Anche Federlogistica mette in evidenza il problema gravissimo per la portualità e la logistica della manovrabilità per le navi da crociera e i contanair, che non passerebbero sotto untroppo basso". Così Annalisa, responsabile conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Pd."Per Salvini è tutto normale e si ostina a promettere che i cantieri apriranno entro l?anno. Eppure davanti alle oltre 200 richieste di integrazione da parte del ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ho chiesto alla Società Stretto di Messina di avere i documenti relativi alla gara di appalto per la realizzazione del Ponte . La cosa incredibile che mi è stata risposta è che questi atti sono segreti. Per questa ...

